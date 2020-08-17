Реакция Враны на победный гол Барзала в матче «Вашингтон» — «Айлендерс». Фото
В Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялась третья встреча четвертьфинала серии плей-офф Восточной конференции между «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Айлендерс». Победу в матче со счётом 2:1 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 1:0) одержали номинальные хозяева – игроки «Айлендерс».
Ключевой момент встречи случился в овертайме за минуту до победного гола нападающего «островитян» Мэтью Барзала. Чешский форвард столичной команды Якуб Врана выскочил «один в ноль» с Семёном Варламовым, но с двух попыток не смог переиграть российского голкипера, после чего отличился Барзал. 24-летний Врана на скамейке «Вашингтона» ещё долго не мог прийти в себя после гола «Айлендерс».
Фото можно посмотреть в «твиттере» журналиста Иэна Оланда.
Варламов — о моменте с Враной: рад, что сделал ключевые сейвы. После этого забил Барзал
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