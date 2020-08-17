Уилсон: нужно проводить максимум времени в атаке и вынуждать уставать игроков «Айлендерс»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон дал комментарий после матча с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:2 ОТ) в первом раунде Кубка Стэнли (0-3 в серии).

«Чтобы добиваться успеха в плей-офф, соперников нужно подавлять и ошеломлять, накатывать на них волна за волной. Большинство голов достаются не с выходов к воротам «один в ноль» или «два в один». Нужно проводить максимум времени в их зоне. Неумолимо, смена за сменой, нужно вынуждать их уставать.



Не думаю, что до сих пор нам это удавалось. В плей-офф абсолютно каждый игрок команды должен создавать эту идентичность, эту неизбежность, что соперникам придётся очень и очень тяжело. Думаю, мы всё ещё можем прибавить в этом компоненте.



Мой промах в первом периоде? Не думаю, что здесь уместны какие-то оправдания. Не всегда твои голевые шансы бывают чистыми, но ты всё равно должен сделать всё возможное, чтобы отправить шайбу в сетку. Особенно когда нам с таким трудом удаётся эти шансы создавать», – цитирует Уилсона пресс-служба НХЛ.