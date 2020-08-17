Дебур: такова ирония хоккея в плей-офф — ты показываешь лучший хоккей и проигрываешь

Главный тренер клуба «Вегас Голден Найтс» Питер Дебур поделился впечатлениями от проигранного матча с «Чикаго Блэкхоукс» (1:3, 3-1 в серии).



«Такова ирония хоккея в плей-офф — ты показываешь свой лучший хоккей и проигрываешь. Надо в следующий раз сыграть с таким же настроем. Если мы будем играть так же, в конечном счёте произойдёт прорыв. Пожалуй, эти 60 минут стали для нас одними из лучших в августе», — приводит слова Дебура официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. В предварительном раунде вылетели ещё восемь клубов — «Торонто Мэйпл Лифс», «Флорида Пантерз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Нэшвилл Предаторз», «Эдмонтон Ойлерз», «Виннипег Джетс» и «Миннесота Уайлд».

«Чикаго» впервые обыграл «Вегас» в серии плей-офф НХЛ