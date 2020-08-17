Лангхамер: уход «Адмирала» — большая потеря для «Амура», дерби было принципиальным

Вратарь хабаровского «Амура» Марек Лангхамер прокомментировал решение «Адмирала» отказаться от участия в КХЛ.
«Безусловно, для нас это большая потеря. Дальневосточное дерби для болельщиков было самым принципиальным в КХЛ, плюс мы имели возможность играть в хабаровском часовом поясе. В общем, жаль, что „Адмирал“ покинул КХЛ, теперь только „Амур“ будет биться за огромный регион России — Дальний Восток.
Однозначно предстоящий сезон будет экспериментальным. При пустых трибунах может создаться ложное впечатление, что ты проводишь контрольную игру. Учитывая огромный интерес к хоккею в Хабаровске, мы лишимся энергетики наших болельщиков, переполненной „Платинум Арены“. Все эти факторы будем учитывать перед стартом сезона», — цитирует вратаря Russia-Hockey.
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