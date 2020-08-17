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«Спартак» — «Авангард»: Стась вернулся в состав «ястребов»

«Спартак» — «Авангард»: Стась вернулся в состав «ястребов»
Хоккей / КХЛ 0

Стали известны составы московского «Спартака» и омского «Авангарда» на контрольный матч, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 17 августа, начало матча — в 13:00 мск.

«Спартак»:

Беспалов (Гудачек);
Юсе — Вишневский, Бакош — Лехтеря — Радил;
Рылов — Сериков, Фёдоров — Ганзл — Широков;
Лямин — Гончаров, Котляревский — Аркалов — Цыплаков;
Новрузов, Мусин — Дюков, Талалуев — Шашков — Купцов.

«Авангард»:

Гарипов (Дубровский);
Емелин — Каски, Секач — Найт — Грицюк;
Береглазов — Чудинов, Толчинский — Зернов — Чинахов;
Шарипзянов — Чистяков, Шумаков — Семёнов — Кошелев,
Готовец — Морозов, Каблуков — Стась — Яремчук, Комаров.

Напомним, прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Сезон-2020/2021 должен стартовать 2 сентября.

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