«Спартак» — «Авангард»: Стась вернулся в состав «ястребов»

Стали известны составы московского «Спартака» и омского «Авангарда» на контрольный матч, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 17 августа, начало матча — в 13:00 мск.



«Спартак»:



Беспалов (Гудачек);

Юсе — Вишневский, Бакош — Лехтеря — Радил;

Рылов — Сериков, Фёдоров — Ганзл — Широков;

Лямин — Гончаров, Котляревский — Аркалов — Цыплаков;

Новрузов, Мусин — Дюков, Талалуев — Шашков — Купцов.



«Авангард»:



Гарипов (Дубровский);

Емелин — Каски, Секач — Найт — Грицюк;

Береглазов — Чудинов, Толчинский — Зернов — Чинахов;

Шарипзянов — Чистяков, Шумаков — Семёнов — Кошелев,

Готовец — Морозов, Каблуков — Стась — Яремчук, Комаров.



Напомним, прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Сезон-2020/2021 должен стартовать 2 сентября.