Гончар: «Питтсбургу» не хватило предсезонных матчей. Малкин, может быть, где-то перегорел

Известный тренер Сергей Гончар прокомментировал поражение «Питтсбург Пингвинз» в серии с «Монреаль Канадиенс» (1-3) и неудачную игру Евгения Малкина. Напомним, «пингвины» решили не продлевать контракт с Гончаром.



«Думаю, что нам не хватило двух-трёх предсезонных игр, чтобы прочувствовать ритм игры и вкатиться в сезон. Женя провёл отличный сезон, здорово подготовился во время паузы, очень горел желанием, может быть, где-то перегорел.



Не хотел бы возвращаться к серии с «Монреалем», всё уже в прошлом. Ребята были хорошо настроены и прекрасно понимали, что стоит на кону. Тем более мы играли только в первом раунде. Если бы уже играли два месяца, то, возможно, морально все бы подустали и пришлось бы искать новые слова в раздевалке. Так, дополнительно настраивать никого не приходилось. Но играть при пустых трибунах было сложно. Конечно, НХЛ проделала огромную работу, был наложен звук живых трибун. Но сами понимаете, что невозможно сделать антураж таким, каким бы он был с болельщиками. Когда идёт смена, происходит важный игровой момент, фанаты кричат, подбадривают свою команду. А тут стояла тишина. Энергетика была другой», — цитирует Гончара Sport24.

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