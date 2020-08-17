Торторелла: стал задумываться, а не упёрлись ли мы в стену. «Коламбусу» нужна перезагрузка

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла поделился ожиданиями от четвёртого матча серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1-2).

«Дело не столько в физической усталости, сколько в психологической. Отсюда ошибки. Во время игры я стал задумываться, а не упёрлись ли мы в стену. Сейчас мы пытаемся перезагрузиться перед следующей игрой, чтобы выйти на неё свежими.

Это не выходной. Наша цель не в этом. Возможно, кто-то подумает, что мы дали команде выходной. Мы стараемся быть предельно честными, честно говорим нашим ребятам, что нам нужно, как они должны играть, как должны работать на тренировках. Так же честно нам надо поступать с ними, когда речь идёт об их энергетике. Надо быть честным во всём, что касается команды — в хорошем, в плохом», – приводит слова Тортореллы пресс-служба лиги.