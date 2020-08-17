Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин успешно перенёс операцию на локте левой руки, сообщает пресс-служба клуба в «Твиттере». Ожидаемое время восстановление хоккеиста составит 3-4 недели.

В прошедшем регулярном чемпионате Малкин принял участие в 55 матчах, записав на свой счёт 74 (25+49) очка при показателе полезности «+7» и 58 минутах штрафного времени. Российский нападающий проводил на площадке 19 минут 31 секунду за матч.

В плей-офф 34-летний россиянин провёл 4 матча, отдал одну результативную передачу при показателе полезности «-3» и 6 минутах штрафного времени. В раунде плей-ин «Питтсбург» уступил «Монреаль Канадиенс» со счётом 1-3.

Недавно Евгений занял восьмое место в рейтинге лучших центрфорвардов НХЛ по версии североамериканских экспертов.