Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин успешно перенёс операцию на локте левой руки, сообщает пресс-служба клуба в «Твиттере». Ожидаемое время восстановление хоккеиста составит 3-4 недели.
В прошедшем регулярном чемпионате Малкин принял участие в 55 матчах, записав на свой счёт 74 (25+49) очка при показателе полезности «+7» и 58 минутах штрафного времени. Российский нападающий проводил на площадке 19 минут 31 секунду за матч.
В плей-офф 34-летний россиянин провёл 4 матча, отдал одну результативную передачу при показателе полезности «-3» и 6 минутах штрафного времени. В раунде плей-ин «Питтсбург» уступил «Монреаль Канадиенс» со счётом 1-3.
Недавно Евгений занял восьмое место в рейтинге лучших центрфорвардов НХЛ по версии североамериканских экспертов.
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