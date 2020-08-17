Боунесс: мы верим в Худобина, он дал шанс «Далласу» на победу

Главный тренер «Даллас Старз» Рик Боунесс оценил выступление российского голкипера Антона Худобина в четвёртом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Калгари Флэймз» (5:4 ОТ, 2-2).

«Мы верим в Добби, и вот сейчас он одержал свою первую победу в плей-офф. Я видел, что ребята сражались на льду ещё и за Добби. И сам Антон показал себя как великолепный спортсмен, который не теряется в такой решающий момент.

Худобин выступает в «Далласе» уже два года, и мы все скажем о нём только хорошие слова. Мы рады, что он одержал эту первую победу в плей-офф. И знаете, я бы не стал говорить, кто у нас первый вратарь, а кто второй. Так говорить не стоит. Главное, что Добби выручал нас в важные моменты, сделал крутые сейвы в овертайме. Дал нам шанс на победу. Это было великолепное выступление голкипера, и все наши ребята этому рады», — приводит слова Боунесса пресс-служба лиги.