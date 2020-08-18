Бриндамор — о провале в третьем периоде: было тяжело смотреть за игрой «Каролины»

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор прокомментировал поражение в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Бостон Брюинз» (3:4, 1-2). Ключевым отрезком матча стал третий период, в котором «ураганы» пропустили четыре шайбы.
«Было тяжело смотреть за игрой «Каролины» в третьем периоде. Я должен был лучше подготовить команду во втором перерыве. Мы проводили солидный матч, но третий период… Никогда подобного раньше не видел.
Мне нравятся ребята, которые собраны в команде. Они извлекут урок из сегодняшней неудачи», — сказал Бриндамор после матча.
В ходе третьего периода «Каролина» вела со счётом 2:0. Однако «Бостон» забросил четыре шайбы за семь минут и одержал победу в этой встрече. В составе «Каролины» забивали Джастин Уильямс, Джоржан Мартинчук и Теуво Терявяйнен. В составе «Бостона» дублем отличился Джейк Дебраск и ещё по разу забивали Коннор Клифтон и Брэд Маршан. Таким образом, счёт в серии стал 3-1 в пользу «Бостона».
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