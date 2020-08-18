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Бывший главный тренер «Спартака», СКА и сборной Чехии Ржига госпитализирован

Бывший главный тренер «Спартака», СКА и сборной Чехии Ржига госпитализирован
Хоккей / КХЛ 0

Бывший главный тренер сборной Чехии Милош Ржига госпитализирован из-за проблем со здоровьем, информирует чешское издание isport.blesk.cz.

61-летний специалист находится в Институте клинической и экспериментальной медицины в Праге. Сообщается, что в последние несколько недель состояние здоровье специалиста резко ухудшилось, однако конкретная причина госпитализации не раскрывается.

В России Ржига известен по работе в «Химике», «Спартаке», «Атланте» и СКА. Под руководством Ржиги сборная Чехии дошла до полуфинала прошлого чемпионата мира, однако завоевать медали команде не удалось. В матче за третье место чехи проиграли сборной России. В мае этого года сообщалось, что чех может возглавить «Барыс».

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