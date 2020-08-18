Стало известно, в каких городах США возобновление сезона НХЛ вызвало наибольший интерес
Американская телекомпания NBC опубликовала рейтинги, отражающие информацию, как в различных городах США смотрели матчи квалификационного раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, а также матчи кругового этапа «сеяных» для определения посева в первом раунде Кубка Стэнли.
Турнирная таблица и календарь матчей Кубка Стэнли 2020 года.
Так, наибольший интерес на территории Штатов возобновлённый сезон НХЛ вызвал в Лас-Вегасе и Питтсбурге (рейтинг — 1,4). Эти города опередили такие традиционные хоккейные центры, как Филадельфия (1,1), Сент-Луис (0,85), Бостон (0,65) и Чикаго (0,64). Стоит отметить, что третье место с Филадельфией разделил Баффало (1,1), хотя «клинки» уже много лет не могут пробиться в плей-офф.
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