Защитник «Бостона» Крюг: начинаем уставать от того, что не видим семью и детей

Защитник «Бостон Брюинз» Тори Крюг поделился впечатлениями от жизни внутри «пузыря» в Торонто, где проводят матчи плей-офф команды Восточной конференции НХЛ.

«Одна из главных трудностей жизни в «пузыре» — это хоккей в формате 24/7. Здесь никуда не денешься. В отеле у тебя много времени подумать о том, что произошло во время матча. Хоккей по телевизору крутят весь день. Признаюсь, это тяжело. Мы приближаемся к той стадии плей-офф, когда это начинает утомлять — не видеть свою семью, детей. От этого начинаем уставать», — приводит слова Крюга Sportsnet.

Напомним, что недавно голкипер «Бостона» Туукка Раск принял решение покинуть «пузырь» по семейным причинам и отказался продолжить выступление в плей-офф.