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«Герои нашего времени». «Спартак» проведёт сезон-2020/2021 с шевроном в честь врачей

«Герои нашего времени». «Спартак» проведёт сезон-2020/2021 с шевроном в честь врачей
Хоккей / КХЛ 0

Московский «Спартак» проведёт сезон-2020/2021 со специальной нашивкой на форме, информирует официальный сайт клуба.

«В новом сезоне на трёх комплектах игровой формы «Спартака» появится специальный шеврон. Он является особым знаком нашей солидарности с врачами, ведущими мужественную борьбу с распространением коронавирусной инфекции, визуальным способом привлечь внимание к их крайне ответственной и благородной работе, нацеленной на сохранение здоровья каждого человека. Шеврон «Герои нашего времени. Спасибо врачам!» — возможность выразить в период пандемии нашу искреннюю благодарность всему медицинскому сообществу. Также в течение регулярного чемпионата «Спартак» планирует проведение ряда мероприятий, посвящённых врачам и их семьям.

Благодарим Континентальную хоккейную лигу за сотрудничество в данном вопросе. Официальная презентация трёх комплектов игровой формы состоится накануне старта нового сезона», — указано в заявлении клуба.

Фото: Официальный сайт «Спартака»

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