«Филадельфия» обновила необычный рекорд НХЛ, побив достижение «Далласа» 22-летней давности
В Торонто, на «Скотиабанк-Арене», состоялся четвёртый матч четвертьфинальной серии плей-офф Восточной конференции, в котором «Монреаль Канадиенс» встречался с «Филадельфией Флайерз». Матч завершился со счётом 2:0 в пользу «лётчиков», которые повели в серии — 3-1.
Подопечные Алена Виньо стали авторами необычного достижения в истории НХЛ. Теперь «Флайерз» принадлежит рекорд лиги по минимальному количеству шайб, которого хватило для трёх выигранных матчей в серии до четырёх побед.
«Филадельфия» забросила пять шайб в четырёх матчах, побив достижение «Далласа» 22-летней давности (шесть шайб). В первом и четвёртом матчах серии «Флайерз» по два раза отправляли шайбу в ворота «Монреаля», а в третьем матче «лётчикам» хватило одного гола для победы.
Харт вышел на седьмое место в истории «Филадельфии» по сухой серии в плей-офф НХЛ
- 19 августа 2020
-
10:11
-
09:52
-
09:30
-
09:02
-
08:30
-
08:21
-
08:15
-
08:08
-
07:52
-
07:30
-
07:14
-
07:04
-
07:00
-
06:51
-
06:30
-
06:16
-
06:10
-
06:03
-
05:29
-
04:42
-
04:33
-
04:07
-
03:29
-
03:10
-
00:41
- 18 августа 2020
-
23:47
-
23:03
-
22:33
-
22:21
-
21:55
-
21:48
-
21:20
-
20:54
-
20:44
-
20:27
Партнерский контент