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«Филадельфия» обновила необычный рекорд НХЛ, побив достижение «Далласа» 22-летней давности

«Филадельфия» обновила необычный рекорд НХЛ, побив достижение «Далласа» 22-летней давности
Хоккей / НХЛ 0

В Торонто, на «Скотиабанк-Арене», состоялся четвёртый матч четвертьфинальной серии плей-офф Восточной конференции, в котором «Монреаль Канадиенс» встречался с «Филадельфией Флайерз». Матч завершился со счётом 2:0 в пользу «лётчиков», которые повели в серии — 3-1.

Подопечные Алена Виньо стали авторами необычного достижения в истории НХЛ. Теперь «Флайерз» принадлежит рекорд лиги по минимальному количеству шайб, которого хватило для трёх выигранных матчей в серии до четырёх побед.

«Филадельфия» забросила пять шайб в четырёх матчах, побив достижение «Далласа» 22-летней давности (шесть шайб). В первом и четвёртом матчах серии «Флайерз» по два раза отправляли шайбу в ворота «Монреаля», а в третьем матче «лётчикам» хватило одного гола для победы.

Харт вышел на седьмое место в истории «Филадельфии» по сухой серии в плей-офф НХЛ
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