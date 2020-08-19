Харт вышел на седьмое место в истории «Филадельфии» по сухой серии в плей-офф НХЛ

В Торонто, на «Скотиабанк-Арене», состоялся четвёртый матч четвертьфинальной серии плей-офф Восточной конференции, в котором «Монреаль Канадиенс» встречался с «Филадельфией Флайерз». Матч завершился со счётом 2:0 в пользу «лётчиков», которые повели в серии — 3-1.

Главным героем матча снова стал голкипер «Флайерз» Картер Харт, во второй встрече кряду оставивший ворота в неприкосновенности. Примечательно, что сухая серия Картера длится ровно 120 минут, так как последний гол Харт пропустил во втором периоде второго матча серии, после чего сразу уступил место в воротах Брайану Эллиотту.

Харт вышел на седьмое место в истории «Филадельфии» по сухой серии в плей-офф НХЛ. Рекорд принадлежит Брайану Буше (184 минуты и 45 секунд, 2000 год). Второе место занимает Майкл Лейтон (172,55; 2010), топ-3 замыкает Фил Майр (161,19; 1981).