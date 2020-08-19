Карлсон: «Вашингтон» не был так безнадёжен, но гол Кузнецова открыл всем глаза

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон прокомментировал победу в четвёртом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Нью-Йорк Айлендерс» (3:2, 1-3). В ходе матча «столичные» уступали со счётом 0:2.

«Я бы не сказал, что мы выглядели так уж безнадёжно в начале матча, хотя в такой отчаянной ситуации, конечно, хотелось бы стартовать более заряженными. Но гол Кузнецова безусловно, всех разбудил, открыл всем глаза.

Инициатива в хоккее – сумасшедшая штука, но её нужно сперва заработать. Кузи, безусловно, эту инициативу для нас сегодня заработал», – цитирует Карлсона пресс-служба Национальной хоккейной лиги.

Российский форвард Евгений Кузнецов забросил первую шайбу команды в матче, в эффектном проходе переиграв голкипера «островитян» Семёна Варламова. Перед матчем нападающий предстал в необычном имидже. Форвард «Вашингтона» побрился наголо.