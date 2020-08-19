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Евгений Кузнецов побрился наголо перед четвёртым матчем серии с «Айлендерс»

Евгений Кузнецов побрился наголо перед четвёртым матчем серии с «Айлендерс»
Хоккей / НХЛ 0

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» в четвёртом матче серии четвертьфинала плей-офф Восточной конференции НХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу «столичных», которые в ходе матча уступали — 0:2. Счёт в серии стал 3-1 в пользу «Айлендерс».

Российский форвард Евгений Кузнецов забросил первую шайбу команды в матче, в эффектном проходе переиграв голкипера «островитян» Семёна Варламова. Перед матчем нападающий предстал в необычном имидже. Форвард «Вашингтона» побрился наголо. Это произошло после того, как столичный клуб трижды уступил и оказался на грани вылета из плей-офф.

Фото можно посмотреть в «твиттере» RMNB.

Капитан команды Александр Овечкин не стал стричься налысо, но оставил только небольшую бородку на лице.

Кузнецов: когда мы играем в удовольствие, тогда есть успех. Иначе ничего не получается
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