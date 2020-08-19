Овечкин обогнал Бобби Халла и догнал Стива Лармера по очкам за карьеру в плей-офф НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» в четвёртом матче серии четвертьфинала плей-офф Восточной конференции НХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу «столичных», которые в ходе матча уступали — 0:2. Счёт в серии стал 3-1 в пользу «Айлендерс».



Дубль в этой встрече оформил российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин. Капитан столичной команды вышел на 44-е место по очкам в плей-офф НХЛ, добравшись до отметки в 131 балл за карьеру. Благодаря этому Овечкин повторил результат Стива Лармера и превзошёл показатели Бобби Халла и Анри Ришара (129).

Следующей целью для россиянина являются позиции Эсы Тикканена и Патрика Кейна (132 очка). Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (382).