Харт – самый молодой вратарь с 1945 года, сделавший два шат-аута подряд в плей-офф НХЛ

В Торонто, на «Скотиабанк-Арене», состоялся четвёртый матч четвертьфинальной серии плей-офф Восточной конференции, в котором «Монреаль Канадиенс» встречался с «Филадельфией Флайерз». Матч завершился со счётом 2:0 в пользу «лётчиков», которые повели в серии — 3-1.
Главным героем матча снова стал голкипер «Флайерз» Картер Харт, во второй встрече кряду оставивший ворота в неприкосновенности. Канадец (22 года 5 дней) вошёл в список самых молодых голкиперов в истории НХЛ, делавших два шат-аута подряд в плей-офф.
Моложе Картера был только Харри Ламли, отыгравший два матча кряду на ноль в 1945 году за «Детройт» в возрасте 18 лет 161 день. До 23 лет такое достижение удавалось также Терри Савчуку (дважды за один плей-офф 1952 года в составе «Детройта», 22 года 90 дней и 22 года 109 дней) и Феликсу Потвену (1994 год, в составе «Торонто», 22 года 309 дней).
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