Риган: «Вашингтон» выглядел командой, выбросившей белый флаг, но Овечкин не хочет домой

Обозреватель NBC Sports Джей Риган поделился мнением о победе «Вашингтон Кэпиталз» в четвёртом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Нью-Йорк Айлендерс» (3:2, 1-3). В ходе матча «столичные» уступали со счётом 0:2.
«Они доживут до следующего дня. «Вашингтон» сплотился после дефицита 0:2 и благодаря двум голам Александра Овечкина смог выиграть матч, предотвратив собственный вылет. Первый период был ужасным. Команда упустила три возможности реализовать численный перевес и пропустила две шайбы. Когда Мэтью Барзал забил второй гол «Айлендерс», у «островитян» стало больше забитых голов, чем у «Вашингтона» бросков по воротам (1). Во втором периоде у «Кэпиталз» было полторы минуты на игру впятером против троих, но Оши зацепил клюшкой Пажо, и всё было испорчено. В тот момент казалось, что это настоящий конец сезона для «Вашингтона».
Через 26 секунд Кузнецов подарил команде жизнь. Забрав шайбу в своей зоне, он легко прошёл середину площадки, обыграл оборону «Айлендерс» и отправил шайбу под щиток Варламова. Когда Оши присел на скамейку запасных при игре пять на три, о сезоне «Кэпиталз» уже писались некрологи. Кузнецов своим голом дал отсрочку для их исполнения.
В четырёх матчах «Вашингтон» забил восемь голов. Четыре из них на счету Овечкина, в том числе все три шайбы, заброшенные командой в равных составах. Ясно, что команда едет на спине Овечкина, он её тащит. В первом периоде команда выглядела словно выбросившая белый флаг, но Александр показал, что не хочет ехать домой», — отметил Риган.
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