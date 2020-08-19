Ли — о поражении в четвёртом матче с «Вашингтоном»: отправить соперника домой очень сложно
Капитан «Нью-Йорк Айлендерс» Андерс Ли прокомментировал поражение в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Вашингтон Кэпиталз» (2:3, 3-1).
«Слушайте, мы говорили, что четвёртый матч в серии выиграть сложнее всего. Сегодняшний матч не был исключением. Нам просто надо перегруппироваться и вернуться на лёд. Отправить соперника домой очень сложно, а мы поставили себя в феноменальную ситуацию, одержав три победы. Теперь надо этим воспользоваться», – цитирует Ли пресс-служба НХЛ.
У «Айлендерс» в первом периоде отличились Жан-Габриэль Пажо и Мэтью Барзал. В составе «Вашингтона» дубль сделал Александр Овечкин, ещё один гол забил Евгений Кузнецов (также в его активе голевая передача).
Тротц: у «Айлендерс» было много лишних удалений. Они придали сил «Вашингтону»
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