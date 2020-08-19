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Лямся: «Салават» был не готов к жёсткой борьбе с первых минут, нам не хватило эмоций

Лямся: «Салават» был не готов к жёсткой борьбе с первых минут, нам не хватило эмоций
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Томи Лямся подвёл итоги проигранной встречи с магнитогорским «Металлургом» (4:5).

«Мы очень плохо начали матч. В моментах с двумя первыми голами нам не очень повезло, но всё равно играли мы плохо. Только в третьем периоде „Салават Юлаев“ показал тот хоккей, который должен был. Ключевую роль сыграло большинство.

Результат справедлив. Первые 40 минут „Металлург“ был быстрее и мощнее нас, так что он заслужил победу. Мы сравняли счёт, мы были близки к тому, чтобы добиться другого результата, но счёт по игре. В любом случае это только предсезонная игра.

Тяжело объяснить причины нашей игры в начале матча. Мы не были готовы к жёсткой борьбе с первых минут, нам не хватало эмоций, и очевидно, что это моя задача — подготовить команду к этому. Нужно посмотреть видео и разобраться», — цитирует тренера РИА «Новости».

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