Лямся: «Салават» был не готов к жёсткой борьбе с первых минут, нам не хватило эмоций

Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Томи Лямся подвёл итоги проигранной встречи с магнитогорским «Металлургом» (4:5).



«Мы очень плохо начали матч. В моментах с двумя первыми голами нам не очень повезло, но всё равно играли мы плохо. Только в третьем периоде „Салават Юлаев“ показал тот хоккей, который должен был. Ключевую роль сыграло большинство.



Результат справедлив. Первые 40 минут „Металлург“ был быстрее и мощнее нас, так что он заслужил победу. Мы сравняли счёт, мы были близки к тому, чтобы добиться другого результата, но счёт по игре. В любом случае это только предсезонная игра.



Тяжело объяснить причины нашей игры в начале матча. Мы не были готовы к жёсткой борьбе с первых минут, нам не хватало эмоций, и очевидно, что это моя задача — подготовить команду к этому. Нужно посмотреть видео и разобраться», — цитирует тренера РИА «Новости».