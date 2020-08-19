«Авангард» победил «Амур» в контрольном матче
Омский «Авангард» и хабаровский «Амур» провели контрольный матч в Москве. Победу одержала команда Боба Хартли со счётом 2:1.
Счёт во встрече был открыт на шестой минуте, шайбу забросил молодой нападающий «Авангарда» Егор Чинахов. На экваторе второго периода подопечные Боба Хартли упрочили преимущество в счёте, гол забил форвард Сергей Шумаков. Больше в основное время матча голов забито не было. В дополнительное время хабаровская команда отыграла один гол усилиями нападающего Владислава Ушенина.
Напомним, прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Сезон-2020/2021 должен стартовать 2 сентября.
Календарь регулярного чемпионата КХО сезона-2020/2021
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