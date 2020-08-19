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«Авангард» победил «Амур» в контрольном матче

«Авангард» победил «Амур» в контрольном матче
Хоккей / КХЛ 0

Омский «Авангард» и хабаровский «Амур» провели контрольный матч в Москве. Победу одержала команда Боба Хартли со счётом 2:1.

Счёт во встрече был открыт на шестой минуте, шайбу забросил молодой нападающий «Авангарда» Егор Чинахов. На экваторе второго периода подопечные Боба Хартли упрочили преимущество в счёте, гол забил форвард Сергей Шумаков. Больше в основное время матча голов забито не было. В дополнительное время хабаровская команда отыграла один гол усилиями нападающего Владислава Ушенина.

Напомним, прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Сезон-2020/2021 должен стартовать 2 сентября.

Календарь регулярного чемпионата КХО сезона-2020/2021

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
19 августа 2020, среда. 17:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 1
ОТ
Амур
Хабаровск
1:0 Чинахов (Соловьёв, Шарипзянов) – 05:38' (5x5)   2:0 Шумаков (Чистяков) – 28:49' (5x5)   2:1 Ушенин Владислав (Турбин) – 62:02' (3x3)
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