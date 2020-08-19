«Авангард» победил «Амур» в контрольном матче

Омский «Авангард» и хабаровский «Амур» провели контрольный матч в Москве. Победу одержала команда Боба Хартли со счётом 2:1.



Счёт во встрече был открыт на шестой минуте, шайбу забросил молодой нападающий «Авангарда» Егор Чинахов. На экваторе второго периода подопечные Боба Хартли упрочили преимущество в счёте, гол забил форвард Сергей Шумаков. Больше в основное время матча голов забито не было. В дополнительное время хабаровская команда отыграла один гол усилиями нападающего Владислава Ушенина.



Напомним, прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Сезон-2020/2021 должен стартовать 2 сентября.



Календарь регулярного чемпионата КХО сезона-2020/2021