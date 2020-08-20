Мартин: «Айлендерс» устраивает ход серии, мы уверены в положительном для нас исходе

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Мэтт Мартин прокомментировал ход серии первого раунда плей-офф с «Вашингтон Кэпиталз», в которой команда из Нью-Йорка ведёт со счётом 3-1. В четвёртом матче противостояния «островитяне» упустили победу, хотя вели в ходе встречи с преимуществом в две шайбы.
«Кэпиталз» не сдадутся без боя. Люди говорят, что в «пузыре» есть команды или отдельные люди, которым всё равно и которые не хотят здесь находиться. Не думаю, что кто-то приехал бы сюда на матчи плей-офф, если бы он не планировал выиграть Кубок Стэнли.
«Вашингтон» — хорошая команда, но это мы знали ещё до серии. Мы знали, что они будут драться до последнего. В четвёртой игре они переиграли нас во втором и третьем периодах. Теперь мы должны им ответить. Пока нас устраивает ход серии, мы уверены в положительном для нас исходе», — цитирует Мартина пресс-служба НХЛ.
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