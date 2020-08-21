Бейли: Тротц просил дать ему возможность отомстить «Вашингтону»

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Джош Бейли заявил, что главный тренер команды Барри Тротц просил дать ему возможность отомстить «Вашингтон Кэпиталз».

«Тротц просил нас дать ему возможность отомстить «Вашингтону». Они вместе выиграли Кубок Стэнли, для нас это тоже было мотивацией. Мы знали, что это будет многое значить, для них тоже», — сказал нападающий «Айлендерс».

В 2018 году столичная команда стала обладателем Кубка Стэнли, в финальной серии переиграв «Вегас Голден Найтс» (4-1). 18 июня 2018 года «Вашингтон» объявил об уходе с должности главного тренера Барри Тротца, который перешёл на работу в «Айлендерс».



В свою очередь «Кэпиталз» возглавил бывший помощник Тротца Тодд Рирден. Под руководством этого специалиста «Вашингтон» второй сезон кряду вылетел из плей-офф в первом раунде. В 2019 году столичная команда уступила «Каролине Харрикейнз» (3-4), а спустя году проиграла «Айлендерс» Тротца.