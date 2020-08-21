Тодд Рирден ответил на вопрос о своём будущем в «Вашингтоне» после вылета из плей-офф

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден после поражения в серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (1-4) ответил на вопрос о своём будущем в столичной команде.
«Мы слишком долго искали свою игру. Это касается и физического, и психологического аспекта. Я не знаю, по какой причине, но для нашей организации это неприемлемо. Останусь ли я тренером? Такие вопросы — часть моей работы. Я не думаю об этом каждый день. Нам нужно выучить эти непростые уроки, каждому в команде есть о чём подумать. НХЛ — сложная лига, чтобы выигрывать.
Чтобы побеждать, необходимо, чтобы всё развивалось по твоему сценарию. Нужны хоккеисты, которые бы показывали свой лучший хоккей. В этом году подобного не произошло. Нужно отдать должное сопернику. «Айлендерс» лучше сыграли в этой серии, чем мы. Увы, в плей-офф мы не смогли показать свой лучший хоккей. Я разочарован за клуб, за болельщиков», — признал Рирден.
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