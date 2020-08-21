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Варламов стал пятым российским вратарём в истории НХЛ, одержавшим 20 побед в плей-офф

Варламов стал пятым российским вратарём в истории НХЛ, одержавшим 20 побед в плей-офф
Хоккей / НХЛ 0

Состоялся пятый матч серии первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча состоялась в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» и закончилась победой номинальных гостей со счётом 4:0.

Одним из главных героев матча стал вратарь «Айлендерс» Семён Варламов. Российский голкипер отразил 21 бросок и оформил первый шат-аут в нынешнем плей-офф. В его активе стало 20 побед в розыгрышах Кубка Стэнли. Он стал пятым российским вратарём в истории Национальной хоккейной лиги, достигшим этой отметки.

Лидирует Евгений Набоков (42 победы), далее следуют Николай Хабибулин (39), Андрей Василевский (21), и Илья Брызгалов (20), с которым Варламов разделил четвёртое место.

Варламов оформил первый шат-аут в этом плей-офф, отразив 21 бросок в матче с «Вашингтоном»
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