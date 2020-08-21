Овечкин: ошибки в начале серии дорого стоили «Вашингтону». Больше ничего не сделать

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал вылет команды из плей-офф Национальной хоккейной лиги.

«Я считаю, что «Айлендерс» показывает выдающийся хоккей. Мы сейчас ничего не можем сделать, кроме как двигаться дальше. Они забили, а мы — нет. Результат вы знаете. Мы сделали слишком много ошибок в предыдущих матчах, мало забивали. Это странный и тяжёлый год. Мы старались изо всех сил, но не создавали моменты и не добились результата, хотя знали, как нам нужно действовать.

Варламов сегодня был великолепен, да и во всей серии он сыграл здорово. Ошибки в начале серии стоили нам очень дорого. Мы старались вернуться, верили в себя. Конечно, проигрывать серию — это больно и тяжело. Больше ничего не сделать. Идём дальше», — сказал Овечкин.