Овечкин: ошибки в начале серии дорого стоили «Вашингтону». Больше ничего не сделать

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал вылет команды из плей-офф Национальной хоккейной лиги.
«Я считаю, что «Айлендерс» показывает выдающийся хоккей. Мы сейчас ничего не можем сделать, кроме как двигаться дальше. Они забили, а мы — нет. Результат вы знаете. Мы сделали слишком много ошибок в предыдущих матчах, мало забивали. Это странный и тяжёлый год. Мы старались изо всех сил, но не создавали моменты и не добились результата, хотя знали, как нам нужно действовать.
Варламов сегодня был великолепен, да и во всей серии он сыграл здорово. Ошибки в начале серии стоили нам очень дорого. Мы старались вернуться, верили в себя. Конечно, проигрывать серию — это больно и тяжело. Больше ничего не сделать. Идём дальше», — сказал Овечкин.
- 21 августа 2020
-
11:00
-
10:35
-
10:15
-
10:01
-
09:46
-
09:30
-
09:03
-
08:54
-
08:51
-
08:40
-
08:34
-
08:28
-
08:19
-
08:09
-
08:01
-
07:37
-
07:21
-
07:19
-
06:58
-
06:45
-
06:25
-
06:24
-
06:13
-
05:59
-
05:59
-
05:50
-
05:44
-
05:39
-
05:37
-
05:32
-
05:30
-
05:18
-
04:09
- 20 августа 2020
-
23:51
-
23:13