Овечкин: странный и тяжёлый год. «Айлендерс» забили, «Вашингтон» нет
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин кратко прокомментировал вылет команды из плей-офф Национальной хоккейной лиги.
«Это тяжёлый год. Странный год. Очевидно, что мы пытались сделать всё от себя возможное. Но всё просто. «Айлендерс» забили, «Вашингтон» нет», — приводит слова Овечкина журналист Грег Вышински.
В составе победителей дублем отличился Энтони Бовилье и ещё по разу забили Ник Ледди и Джош Бэйли. Российский Голкипер Семён Варламов совершил 21 сейв. Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин завершил матч коэффициентом полезности «-3». Евгений Кузнецов завершил игру с коэффициентом полезности "-2" Форвард Илья Ковальчук не отметился результативными действиями. Защитник Дмитрий Орлов завершил матч без очков.
Овечкин и Кузнецов завершили матч с «Айлендерс» с коэффициентом полезности «-5» на двоих
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