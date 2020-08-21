Бекстрём: «Айлендерс» хотели победить больше, чем «Вашингтон». Нужно вернуться в 2018 год

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём прокомментировал вылет команды из плей-офф Национальной хоккейной лиги.
«Нам нужно просто вернуться в свой 2018 год, когда мы выиграли Кубок Стэнли. Тогда никто не думал, что мы можем победить. В плей-офф может произойти всё, что угодно. Я рад был вернуться в строй, но результат, конечно, тяжёлый. Глядя на эти пять матчей, можно сказать, что соперник хотел победить больше, чем мы», — признал Бекстрём.
В 2018 году столичная команда стала обладателем Кубка Стэнли, в финальной серии переиграв «Вегас Голден Найтс» (4-1). 18 июня 2018 года «Вашингтон» объявил об уходе с должности главного тренера Барри Тротца, который перешёл на работу в «Айлендерс», а столичные с тех пор не могут преодолеть барьер первого раунда плей-офф НХЛ.
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