Варламов — о победе в серии с «Вашингтоном»: сработал план, выбранный тренерский штабом

Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов прокомментировал победу в пятом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (4:0, 4-1).

«Мы встречались с „Вашингтоном“ в ходе сезона, поэтому, когда выходили на лёд в плей-офф, знали, что нужно делать. Мы верили в план на матч, выбранный тренерский штабом. Тренеры рассказали, что делать, и это сработало.

Я очень рад за нашу команду, ведь мы прошли в следующий раунд. Это было непросто, в каждой встрече была серьёзная борьба. «Вашингтон» бился до последнего, но я считаю, что сегодня мы сыграли великолепно. Наша оборона сыграла великолепно, игроки заблокировали много бросков по моим воротам", — сказал Варламов на послематчевой пресс-конференции.