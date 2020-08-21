Мили: жена постоянно говорила мне, чтобы я вернулся в «Торпедо»

Нападающий «Торпедо» Энди Мили прокомментировал своё возвращение в нижегородский клуб.

«В один момент я понял, что у меня есть достаточно серьёзная неопределённость с моим будущим в АХЛ. Моя жена постоянно говорила мне о том, чтобы я вернулся в «Торпедо», потому что мы отлично провели там время. Так и началась работа над этим вариантом. Я рад вернуться сюда и с нетерпением жду сезона.

Понравилось ли моей супруге в России? Да, конечно. Я думаю, что, если бы ей здесь не понравилось, я бы не вернулся в «Торпедо»! Моей жене очень понравилась Москва. Она была там несколько раз, потому что туда очень легко добраться из Нижнего. В общем, ей понравилось время, проведённое в вашей стране.

Люди здесь оказались более дружелюбными, чем я ожидал. Когда кто-то видел, что я говорю только по-английски, то со мной сразу начинали говорить на моём языке. И это стало для меня сюрпризом. Ещё меня приятно удивила еда. Как я уже говорил, в Нижнем Новгороде много хороших ресторанов», — приводит слова Мили Allhockey.Ru.