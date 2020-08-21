Виньо – Бержевену: возможно, Галлахер усугубил травму, в течение 5 минут беседуя со всеми?

Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Ален Виньо отреагировал на критику в свой адрес со стороны генерального менеджера «Монреаль Канадиенс» Марка Бержевена.

«Никто не хочет, чтобы хоккеисты травмировались во время матчей. Но лично меня больше заботят повреждения игроков «Филадельфии». Что касается Галлахера, то врачи «Монреаля» не стали снимать его с прошлого матча. Возможно, парень усугубил травму, на протяжении пяти минут беседуя то с судьями, то с нами?» — приводит слова Виньо журналист Рено Лавуа.

В пятом матче серии Галлахер получил удар по лицу от защитника «Флайерз» Мэтта Нисканена. Наставник «лётчиков» заявил, что не считает действия Нисканена заслуживающими дисквалификации, однако через несколько часов после слов Виньо стало известно, что у Галлахера диагностирован перелом челюсти.