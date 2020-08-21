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«Скоро мы будем вместе». Жена Овечкина поддержала мужа после вылета из плей-офф НХЛ

«Скоро мы будем вместе». Жена Овечкина поддержала мужа после вылета из плей-офф НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Анастасия Шубская, жена капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, поддержала супруга после вылета «столичных» из плей-офф Национальной хоккейной лиги. Она опубликовала в «Инстаграме» совместную фотографию с мужем и сыном Сергеем.

«Скоро мы будем вместе», — подписала пост Шубская.

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Анастасии Шубской.

Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. В предварительном раунде вылетели ещё восемь клубов — «Торонто Мэйпл Лифс», «Флорида Пантерз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Нэшвилл Предаторз», «Эдмонтон Ойлерз», «Виннипег Джетс» и «Миннесота Уайлд».

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