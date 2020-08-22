Иван Проворов впервые за карьеру отличился заброшенной шайбой в Кубке Стэнли

В эти минуты в Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» проходит 6-й матч 1/4 финала серии плей-офф Восточной конференции между «Монреаль Канадиенс» и «Филадельфия Флайерз». К началу 1-го периода со счётом 2:1 впереди номинальные гости – игроки «Флайерз», которые ведут и в серии – 3-2.

Уже на 28-й секунде встречи 23-летний российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов совершил наброс от синей линей в сторону ворот Кэри Прайса, защищающего ворота «Монреаля», где после рикошета на чужом пятаке шайба изменила траекторию полёта и поразила ворота «Канадиенс». После нескольких изменений автором заброшенной шайбы всё же признали именно российского игрока, для которого этот гол стал дебютным в карьере в Кубке Стэнли.

Видео голевой передачи Проворова доступно на сайте «Яндекс.Эфир». Права на видео принадлежат ООО «Яндекс».

Спустя 5 минут игры «Флайерз» увеличили преимущество в счёте, благодаря заброшенной шайбе Кевина Хейза. Однако на 10-й минуте 1-го периода игроки «Монреаля» вновь сократили преимущество «Филадельфии» до одной шайбы, отличился Ник Судзуки.

В текущем розыгрыше Кубка Стэнли Проворов проводит 9-ю встречу. На его счету теперь 4 набранных очка (1+3) при показателе полезности «+4» и 4 минутах штрафа.