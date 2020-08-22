Два последних чемпиона НХЛ вылетели в первом раунде плей-офф Кубка Стэнли

Завершился первый раунд плей-офф Кубка Стэнли-2019/2020. Во второй раунд не вышли чемпионы Национальной хоккейной лиги последних лет — «Вашингтон Кэпиталз» и «Сент-Луис Блюз».

«Вашингтон», выигравший Кубок Стэнли в 2018 году, уступил со счётом 1-4 «Нью-Йорк Айлендерс», «Сент-Луис», действующий обладатель трофея, проиграл «Ванкувер Кэнакс» со счётом 2-4.

Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. В розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». В предварительном раунде вылетели ещё восемь клубов — «Торонто Мэйпл Лифс», «Флорида Пантерз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Нэшвилл Предаторз», «Эдмонтон Ойлерз», «Виннипег Джетс» и «Миннесота Уайлд».