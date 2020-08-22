Ткачёв: СКА проснулся только в третьем периоде, но было уже поздно

Нападающий петербургского СКА Владимир Ткачёв прокомментировал поражение в матче с магнитогорским «Металлургом» (3:4) на предсезонном турнире в Казани.

«Мы проспали два периода, проснулись только в третьем, но было уже поздно. Почему мало забиваем в равных составах? Моменты у нас есть, наверное, пока не хватает хладнокровия. Я спокойно воспринял ротацию, восстановил свои силы, и забросил сегодня», – приводит слова Ткачёва пресс-служба КХЛ.

В первом периоде соперники обменялись заброшенными шайбами, авторами которых стали нападающие Владимир Ткачёв и Сергей Плотников. Во втором игровом отрезке «Магнитка» забросила три шайбы усилиями Харри Песонена, Артёма Минулина и Богдана Потехина. В третьем периоде СКА удалось сократить отставание до минимума усилиями Антона Бурдасова и Лукаса Бенгтссона, но этого оказалось недостаточно.