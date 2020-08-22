Потехин: в равных составах «Металлург» действовал хорошо, но надо подтягивать меньшинство

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Богдан Потехин прокомментировал победу над петербургским СКА (4:3) на предсезонном турнире в Казани.

«Всех болельщиков нашей команды – с победой. Была непростая игра, в конце выстояли, и сумели победить. В равных составах действовали хорошо, но надо подтягивать меньшинство, чтобы не пропускать столько шайб, сколько сегодня», – приводит слова Потехина пресс-служба КХЛ.

В первом периоде соперники обменялись заброшенными шайбами, авторами которых стали нападающие Владимир Ткачёв и Сергей Плотников. Во втором игровом отрезке «Магнитка» забросила три шайбы усилиями Харри Песонена, Артёма Минулина и Богдана Потехина. В третьем периоде СКА удалось сократить отставание до минимума усилиями Антона Бурдасова и Лукаса Бенгтссона, но этого оказалось недостаточно.