«В начале вы разминались». Третьяк поздравил «Динамо» с бронзовыми медалями

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк поздравил московское «Динамо» с получением бронзовых медалей чемпионата России по хоккею.



«От имени Федерации хоккея России и миллионов болельщиков, которые болели за «Динамо», хочу поздравить вас с бронзовыми медалями чемпионата России. Хотел бы сказать слова благодарности вашему руководству в лице Аркадия Романовича Ротенберга, тренерам, обслуживающему персоналу и, конечно, ребята, вам. Сезон был сложный. В начале вы разминались, а в конце регулярного чемпионата и плей-офф показали настоящий динамовский хоккей. Хотел бы пожелать вам в будущем сезоне успехов, радовать своих болельщиков, родных и близких и свое имя держать на высоте. Удачи!» — цитирует функционера официальный сайт клуба.