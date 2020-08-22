«В начале вы разминались». Третьяк поздравил «Динамо» с бронзовыми медалями
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк поздравил московское «Динамо» с получением бронзовых медалей чемпионата России по хоккею.
«От имени Федерации хоккея России и миллионов болельщиков, которые болели за «Динамо», хочу поздравить вас с бронзовыми медалями чемпионата России. Хотел бы сказать слова благодарности вашему руководству в лице Аркадия Романовича Ротенберга, тренерам, обслуживающему персоналу и, конечно, ребята, вам. Сезон был сложный. В начале вы разминались, а в конце регулярного чемпионата и плей-офф показали настоящий динамовский хоккей. Хотел бы пожелать вам в будущем сезоне успехов, радовать своих болельщиков, родных и близких и свое имя держать на высоте. Удачи!» — цитирует функционера официальный сайт клуба.
- 22 августа 2020
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