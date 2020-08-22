Падакин: Назаров дал новый старт моей карьере, поддержав в тяжёлый период

Нападающий хоккейного клуба «Сочи» Павел Падакин поделился мнением о городах, где играл, и рассказал о работе под началом известного тренера Андрея Назарова.



«Жили в Сочи, в окружении хачапури и чурчхелы, потом переехали в Татарстан. В Казани было здорово. Нереально красивый город. Дальше нас ждал Нижнекамск, который впечатлил чистотой и порядком. Это не мегаполис, но в городе есть всё для комфортной жизни. Плюс в «Нефтехимике» работал Андрей Назаров, он и дал новый старт моей карьере. Был тяжёлый период в игровом плане, а Андрей Викторович меня поддержал.



Часто слышу со стороны, что хоккейная жизнь лёгкая. Обычный человек может взять отгул или отпуск, если жена рожает. У спортсменов всё по-другому. Саша родила, я побыл с ней и ребёнком весь день, а вечером уехал в другой город на тренировки, не зная, когда увижу их снова. У нас насыщенная жизнь, мы видим разные города, пробуем новые кухни, но в бытовом плане бывает сложно. Россия огромная, никогда не знаешь, где будешь играть завтра», — цитирует игрока официальный сайт КХЛ.

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