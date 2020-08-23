Марк-Андре Флёри должен продолжить участие в плей-офф, несмотря на действия своего агента

Известный североамериканский инсайдер Эллиотт Фридман сообщил, что «Вегас Голден Найтс» не станет применять дисциплинарные взыскания по отношению к голкиперу Марку-Андре Флёри, а канадский вратарь продолжит участие в плей-офф, несмотря на действия своего агента Аллана Уолша.
«Согласно моим источникам, Флёри останется в расположении «Вегаса». Команда проигнорирует заявление его агента. Уже завтра для «рыцарей» начинается серия с «Ванкувером». Днём руководство клуба встречалось с голкипером и пришло к выводу, что сложившаяся ситуация никак не повлияет на поход команды за Кубком Стэнли. При этом я ожидаю, что Флёри выступил со специальным заявлением для прессы», — написал Фридман.
Ранее Уолш, представляющий интересы канадского голкипера, отреагировал на ситуацию с игровым временем вратаря в «Вегасе». Уолш опубликовал в «Твиттере» фотографию, на которой голкипер пронзён мечом с фамилией главного тренера «Голден Найтс» Питера Дебура.
- 23 августа 2020
-
07:00
-
06:31
-
06:19
-
06:09
-
05:57
-
04:51
-
04:04
-
00:16
- 22 августа 2020
-
23:43
-
23:00
-
22:47
-
22:05
-
21:43
-
21:18
-
21:02
-
20:41
-
20:35
-
20:12
-
20:06
-
19:47
-
19:41
-
19:05
-
18:54
-
18:21
-
18:09
-
17:52
-
17:06
-
16:55
-
16:21
-
15:55
-
15:51
-
15:46
-
15:41
-
14:43
-
14:38