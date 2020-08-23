Марк-Андре Флёри должен продолжить участие в плей-офф, несмотря на действия своего агента

Известный североамериканский инсайдер Эллиотт Фридман сообщил, что «Вегас Голден Найтс» не станет применять дисциплинарные взыскания по отношению к голкиперу Марку-Андре Флёри, а канадский вратарь продолжит участие в плей-офф, несмотря на действия своего агента Аллана Уолша.

«Согласно моим источникам, Флёри останется в расположении «Вегаса». Команда проигнорирует заявление его агента. Уже завтра для «рыцарей» начинается серия с «Ванкувером». Днём руководство клуба встречалось с голкипером и пришло к выводу, что сложившаяся ситуация никак не повлияет на поход команды за Кубком Стэнли. При этом я ожидаю, что Флёри выступил со специальным заявлением для прессы», — написал Фридман.

Ранее Уолш, представляющий интересы канадского голкипера, отреагировал на ситуацию с игровым временем вратаря в «Вегасе». Уолш опубликовал в «Твиттере» фотографию, на которой голкипер пронзён мечом с фамилией главного тренера «Голден Найтс» Питера Дебура.