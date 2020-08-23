Маккиннон вплотную приблизился к клубному рекорду Сакика 24-летней давности

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялась первая встреча полуфинальной серии Кубка Стэнли в Западной конференции между «Колорадо Эвеланш» и «Даллас Старз». Победу со счётом 5:3 одержали номинальные гости льда игроки «Далласа» и повели в серии – 1-0.

Нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон оформил дубль и сделал голевую передачу, набрав очки в девятом матче кряду в нынешнем плей-офф. Канадский форвард вплотную приблизился к клубному рекорду Джо Сакика 24-летней давности. В 1996 году Сакик набирал очки в 10 матчах кряду в плей-офф за «Эвеланш». В настоящее время Джо является генеральным менеджером клуба.

В составе «Старз» отличились Тайлер Сегин, Блейк Комо, Александр Радулов, отметившийся дублем и результативной передачей, и Роопе Хинтц. У «Колорадо» авторами голов стали Маккиннон (дубль) и Габриэль Ландеског.