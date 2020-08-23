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Капитан «Сент-Луиса» Пьетранджело после 12 сезонов в команде может покинуть клуб

Капитан «Сент-Луиса» Пьетранджело после 12 сезонов в команде может покинуть клуб
Хоккей / НХЛ 0

Капитан «Сент-Луис Блюз» Алекс Пьетранджело после вылета команды из плей-офф Национальной хоккейной лиги ответил на вопрос о чувствах, которые он испытывает после завершения сезона. Шестой матч серии первого раунда плей-офф с «Ванкувер Кэнакс» (2:6) может стать последним для Алекса в составе родной команды.

«Сезон закончен. И для меня это очень неприятная ситуация, ведь я играл за «Сент-Луис» в течение всей своей карьеры. Но такова реальность на сегодняшний момент. На самом деле моя единственная мысль в данный момент — вернуться домой и увидеть своих детей. А что будет дальше, нам покажет будущее», — приводит слова Пьетранджело журналист Джереми Рутерфорд.

30-летний канадец выступал за «Блюз» с момента своего дебюта в лиге в 2008 году. В 2019 году Алекс стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Сент-Луиса». После фактического окончания сезона в НХЛ Пьетранджело становится неограниченно свободным агентом.

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