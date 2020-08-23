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Результаты матчей плей-офф НХЛ и сетка розыгрыша Кубка Стэнли

Результаты матчей плей-офф НХЛ и сетка розыгрыша Кубка Стэнли
Хоккей / НХЛ 0

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день плей-офф. Состоялась одна встреча во втором раунде Кубка Стэнли.

Таблица и календарь матчей Кубка Стэнли-2020

«Колорадо Эвеланш» — «Даллас Старз» — 3:5 (0-1). В составе «Старз» отличились Тайлер Сегин, Блейк Комо, Александр Радулов, отметившийся дублем и результативной передачей, и Роопе Хинтц. У «Колорадо» авторами голов стали Натан Маккиннон (дубль) и Габриэль Ландеског.

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 1-й матч
23 августа 2020, воскресенье. 03:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
3 : 5
Даллас Старз
Даллас
0:1 Сегин (Бенн, А. Радулов) – 04:00' (5x5)   1:1 Маккиннон (Ландеског, Рантанен) – 05:04' (5x5)   1:2 Комо (Олексяк, Хейсканен) – 09:51' (5x5)   1:3 А. Радулов (Бенн, Факса) – 16:28' (5x5)   2:3 Ландеског (Маккиннон, Жирар) – 24:36' (5x5)   2:4 А. Радулов (Сегин, Бенн) – 29:09' (5x5)   3:4 Маккиннон (Жирар, Кадри) – 38:28' (4x4)   3:5 Хинц (Дикинсон, Клингберг) – 48:47' (5x5)

Вратарь «Далласа» Антон Худобин одержал победу, справившись с 28 бросками из 31. Эта победа стала для него пятой после возобновления сезона и четвёртой подряд в нынешнем плей-офф НХЛ. Досрочно завершил матч основной голкипер «Эвеланш» Филипп Грубауэр. На четвёртой минуте второго периода немецкий вратарь получил травму, отражая бросок российского форварда «Далласа» Дениса Гурьянова

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