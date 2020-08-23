Результаты матчей плей-офф НХЛ и сетка розыгрыша Кубка Стэнли

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день плей-офф. Состоялась одна встреча во втором раунде Кубка Стэнли.
«Колорадо Эвеланш» — «Даллас Старз» — 3:5 (0-1). В составе «Старз» отличились Тайлер Сегин, Блейк Комо, Александр Радулов, отметившийся дублем и результативной передачей, и Роопе Хинтц. У «Колорадо» авторами голов стали Натан Маккиннон (дубль) и Габриэль Ландеског.
Вратарь «Далласа» Антон Худобин одержал победу, справившись с 28 бросками из 31. Эта победа стала для него пятой после возобновления сезона и четвёртой подряд в нынешнем плей-офф НХЛ. Досрочно завершил матч основной голкипер «Эвеланш» Филипп Грубауэр. На четвёртой минуте второго периода немецкий вратарь получил травму, отражая бросок российского форварда «Далласа» Дениса Гурьянова
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