Крикунов: если сезон КХЛ начнётся вовремя, всё будет нормально. Ведь появилась вакцина

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов поддержал решение Континентальной хоккейной лиги начать новый сезон 2 сентября, несмотря на продолжающиеся в клубах вспышки коронавируса.
«Наверное, это правильно. Почти все клубы лиги столкнулись с коронавирусом и находятся в состоянии, когда переболевшие игроки уже возвращаются к тренировочному процессу. Поэтому всё будет нормально, если сезон КХЛ начнётся вовремя, тем более что появилась вакцина. Так что ничего страшного не произойдёт. Одно плохо – нет болельщиков.
Вы же знаете, что при входе на арену у игрока проверяют температуру и его физическое состояние, нет ли у него симптомов болезни. Получается, арена – это закрытая территория, где игроки находятся с тесном контакте. В «Динамо» уже 23 игрока с антителами, поэтому нашему клубу это не особо страшно», — сказал Крикунов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.
Полностью интервью с главным тренером московского «Динамо» можно прочитать на «Чемпионате».
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