«В «Динамо» 23 игрока с антителами, поэтому нам не страшно». Большое интервью с Крикуновым

«Динамо» получило бронзовые медали чемпионата России и презентовало команду на следующий сезон.

22 августа московское «Динамо» на учебно-тренировочной базе в Новогорске в закрытом режиме провело презентацию команды к сезону КХЛ-2020/2021. Церемония началась с вручения команде бронзовых медалей чемпионата России за выступление в прошлом сезоне. Игрокам и тренерскому штабу бело-голубых вручал медали президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

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Главным событием вечера стала презентация новой формы московского «Динамо». Новая форма вобрала в себя классику прошлых лет — традиционные элементы и двухполосную графику. Особое внимание при разработке было уделено воротнику. На него нанесены выведенные из обращения игровые номера и автографы легендарных хоккеистов московского «Динамо» — Виталия Давыдова, Валерия Васильева и Александра Мальцева. Таким образом форма одновременно носит и исторический характер, и также отдаёт дань уважения ветеранам клуба.

Московское «Динамо» представило форму на сезон-2020/2021

В завершении церемонии высшее руководство бело-голубых вместе с легендой клуба Александром Мальцевым вручили игровые свитера трём новичкам команды – защитнику Андрею Сергееву, а также форвардам Оскару Линдбергу и Дмитрию Кагарлицкому, который вернулся в клуб после неудачного сезона в СКА.

«В «Динамо» 23 игрока с антителами, поэтому нам не страшно»

После завершения официальной части обозреватель «Чемпионата» пообщался с главным тренером бело-голубых Владимиром Крикуновым, который ответил на вопросы о текущем состоянии команды, рассказал о ситуации с коронавирусом в клубе и КХЛ, а также поделился мнением о новом сезоне.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

— Новый сезон станет для вас 13-м в КХЛ. Вы являетесь единственным тренером, который работает в лиге с момента её создания. Есть какие-то особые чувства по этому поводу?

— Особых чувств нет. Хорошо, что всё ещё работаю.



— Вы поддерживаете твёрдое намерение лиги стартовать 2 сентября, несмотря на продолжающиеся вспышки коронавируса в клубах?

— Наверное, да. Потому что уже почти все клубы лиги столкнулись с коронавирусом и находятся в состоянии, когда переболевшие игроки уже возвращаются к тренировочному процессу. Поэтому всё будет нормально, если сезон КХЛ начнётся вовремя, тем более что появилась вакцина. Так что ничего страшного не произойдёт. Одно плохо – нет болельщиков.



— Медицинским регламентом КХЛ установлены жёсткие правила поведения внутри стадионов, но при этом за пределами арены игроки предоставлены сами себе. Это не профанация?

— Вы же знаете, что при входе на арену у игрока проверяют температуру и его физическое состояние, нет ли у него симптомов болезни. И получается, что арена – это закрытая территория, где игроки находятся с тесном контакте. Я вам скажу, что в «Динамо» уже 23 игрока с антителами, поэтому нашему клубу это не особо страшно.

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— А как вы относитесь к примеру североамериканских лиг, которые доигрывают сезон в «пузырях»?

— Это необходимая мера. Не просто же так их закрыли. В этом есть смысл, чтобы игроки не болели и болезнь не разносилась дальше в общество. Поэтому лиги пошли на такой шаг, но мне кажется, что с появлением вакцины всё успокоится. И тогда следующий сезон и у нас, и за океаном, уже будет нормальным. А может быть, мы ещё и раньше начнём играть со зрителями.

«Если бы остался Петерссон, можно было сделать два очень хороших звена. Посмотрим, как его заменит Кагарлицкий»

— Позади четыре контрольных матча. Как вам состояние команды на данный момент?

— Команда находится под нагрузками, потому что сейчас идёт активная работа. Всё дело в том, что в июле было очень много упущено. В Нижнем Новгороде отработали девять дней, а потом угодили под карантин. 14 дней совсем не тренировались, причём здоровые ребята сидели по номерам и не занимались. Поэтому сейчас стараемся наверстать упущенное, из-за команда тяжёлая, и есть проблемы с движением.



— Получается, даже хорошо, что игроки «Динамо» переболели в июле, а не сейчас? У вашего бывшего помощника Николая Заварухина команда заболела перед самым стартом сезона.

— На самом деле, у него не такая критическая ситуация. Вроде восемь игроков реально заболело. А если говорить в целом, то я ещё весной говорил, что в более выгодной ситуации окажутся команды, у которых игроки переболели заранее. Зато в сезон войдут здоровыми.

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— Довольны ли селекционной работой? Подписали всего трёх хоккеистов, при этом произвели точечные усиления.

— Был бы ещё более довольным, если бы сохранили Петерссона. Потому что это была лучшая тройка во всей лиге, и нельзя терять такое сочетание. К тому же у звена Шипачёва уже было налажено хорошее взаимодействие с защитниками, и к сожалению, мы это потеряли. Не удержали Петерссона.

Фото: Сергей Бабунов, photo.khl.ru

— Но на место Петерссона взяли Кагарлицкого, который и должен его заменить?

— Да, так и есть. Кагарлицкий вернулся в «Динамо» и должен заменить Петерссона. Посмотрим, в какой степени у него это получится. Постараемся, чтобы это получилось. Но если бы остался Петерссон, то можно было сделать два очень хороших звена.

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«Линдберг может повторить судьбу Яшкина. Но у него уйдёт время на понимание новой ситуации»

— Игра Линдберга на предсезонке совпадает с ожиданиями, которые у вас сложились по видеофрагментам?

— В принципе, да. Оскар сейчас тоже попал под тяжёлую работу, и поэтому ему непросто. Но в целом его игра на предсезонке нас устраивает. К нашему хоккею ещё надо привыкнуть, потому что мы играем в какой-то свой хоккей.



— Почему сделали выбор в пользу Брюквина в этом звене?

— Просто решили попробовать его в сочетании с Линдбергом и Пулккиненом. А он заиграл так, словно это и было его звено. Они хорошо взаимодействуют и играют. Думаю, что в таком виде звено и начнёт сезон.

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— Есть ощущение, что изначально там должен был быть Тарасов. Я прав?

— Правы. Если бы Тарасов был здоровым, то именно его первым бы опробовали в том звене. Также думали и о варианте с Алексеевым. Всё, что у нас есть в наличии, мы бы попробовали. Но заиграл Брюквин.

— Линдберг может повторить в «Динамо» судьбу Яшкина?

— Может. Линдберг играл в НХЛ совсем в другой роли. И в России ему потребуется какое-то время, чтобы перестроиться к новым функциям. В «Динамо» мы возлагаем на него совсем другие надежды, и здесь у него будут другие задачи, чем в Америке. Там он играл в третьем или четвёртом звеньях, а в «Динамо» должен стать лидером команды. Надо давать результат, поэтому какое-то время у него уйдёт на понимание ситуации.

«Игумнов и Ефремов провалились. От них нет результата»

— Долгое время «Динамо» испытывало проблемы со вторым звеном, которое не соответствовало уровню клуба. В это межсезонье пока отвратительно играют нижние звенья. В чём проблема?

— Ну я бы не был так категоричен. Муранов забил гол в одном из матчей, Зайцев забил в пустые ворота, когда его поставили вместо удалённого Попугаева. Так что два гола они забить сумели.



Но нас действительно беспокоит состояние Игумнова и Ефремова. Их абсолютно не видно. Они провалились, и непонятно почему так вышло.



— Оба игрока уже долго находятся в клубе. Может быть пришло самоуспокоение?

— По идее, если ты долго играешь в команде, то уже и результат нужно давать. А они серьёзно зависли, и результата у них никакого нет.

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— Что по вратарскому вопросу? Бочаров чистый первый номер, а Ерёменко его страхует или возможны варианты?

— Пока тяжело ответить на ваш вопрос. Они переболели и только недавно вернулись к тренировкам. Ерёменко чуть раньше, Бочаров – чуть позже. Поэтому будем смотреть за их состоянием ближе к сезону.



— Григорьев впервые за шесть последних сезонов продлил контракт с прежним клубом. Нашли подход к игроку со сложным характером?

— Да нормальный у него характер. Такой же, как у всех. Обычная история.

«Надо быть готовым использовать всех возможных игроков ВХЛ и МХЛ»

— Кокарев подписал односторонний контракт с клубом ВХЛ. Вы держите его в поле зрения для привлечения к основе?

— В связи с пандемией нам нужны все игроки, которые находятся не только в клубе ВХЛ, но в МХЛ. Надо быть готовым использовать всех возможных игроков. Говорят, что антитела в организме держатся не более двух месяцев.

Фото: Сергей Бабунов, photo.khl.ru

Конечно, мы надеемся на вакцину, и тогда никто не будет болеть. Но если подобное всё-таки произойдёт, то нам нужны игроки. В ВХЛ хорошо выглядит всё ведущее звено: Раисов – Шипов – Кокарев. Я ведь смотрел за их последним матчем, они прилично выглядят.

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— Зашла уже речь о молодёжи. Как вам перспективы Тринеева, Дидковского и Злодеева? У болельщиков клуба огромные надежды именно на этих хоккеистов.

— Хорошие ребята. К сожалению, Злодеев и Дидковский заболели ещё в Москве, и до Нижнего Новгорода добрался только Тринеев. Уже когда вернулись в Новогорск, я сразу их подтянул к основной команде, чтобы посмотреть на них. Мне нравятся эти ребята, они перспективные. Но любой молодой игрок будет прогрессировать только в случае правильной работы над собой. Будем смотреть за ними.



— Зайцев-младший переиграл конкурентов в борьбе за вакансию лимитчика?

— У нас есть Зайцев и Брызгалов. Мы пока думаем над этой ситуацией, потому что ни один молодой хоккеист не выдержит весь сезон на одном уровне. Всё равно придётся использовать нескольких игроков. Возможно, что свои шансы получат и Злодеев, Дидковский, либо Тринеев.