У ряда игроков «Амура» выявлены симптомы острой респираторно-вирусной инфекции

Пресс-служба хабаровского «Амура» выступила с официальным заявлением по ситуации в клубе.
«В связи с появлением у некоторых игроков симптомов острой респираторно-вирусной инфекции, а также наличием травмированных хоккеистов было принято решение об отмене товарищеского матча «Спартак» — «Амур». Накануне игроки прошли тестирование на COVID-19, результаты ожидаются в ближайшее время. Игроки с симптомами ОРВИ изолированы и находятся под наблюдением», — сказано в официальном сообщении.
Ранее стало известно, что контрольный матч московского «Спартака» и хабаровского «Амура» не состоится из-за отказа дальневосточной команды. Прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Сезон-2020/2021 должен стартовать 2 сентября
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