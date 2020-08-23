Главный тренер «Вегаса»: даже в худший день в «пузыре» много хоккея и пива
Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Питер Дебур высказал мнение о жизни внутри карантинной зоны в «пузырях» в Торонто и Эдмонтоне во время плей-офф НХЛ.
«Каждый день стараемся напоминать себе, что нужно наслаждаться моментом. Такая возможность выпадает раз в жизни. Даже в худший день в «пузыре» много хоккея и пива. Так что здесь самый плохой день не такой уж и плохой», — цитирует Дебура пресс-служба НХЛ.
Напомним, матчи Кубка Стэнли проходят в закрытом режиме в двух городах без зрителей. Соперником «золотых рыцарей» по серии второго раунда плей-офф стал «Ванкувер Кэнакс», выбивший из розыгрыша действующего чемпионата НХЛ «Сент-Луис Блюз». Все матчи пройдут на арене «Роджерс-Плэйс» в Эдмонтоне.
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