Радулов в раздевалке получил от партнёров по «Далласу» большую цепь c эмблемой клуба
В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялась первая встреча полуфинальной серии Кубка Стэнли в Западной конференции между «Колорадо Эвеланш» и «Даллас Старз». Победу со счётом 5:3 одержали номинальные гости льда игроки «Далласа» и повели в серии – 1-0.
Главной звездой матча стал российский нападающий «Далласа» Александр Радулов, на его счету два гола и одна результативная передача. После матча в раздевалке 34-летнему Радулову вручили большую цепь с эмблемой «Далласа» как лучшему игроку матча в составе команды. Александр обратился к команде с яркой речью, отметив, что каждый его партнёр заслужил звание лучшего в этом матче.
Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Далласа».
Радулов вышел на 18-е место по очкам за карьеру в плей-офф НХЛ среди российских игроков
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