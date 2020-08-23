Радулов в раздевалке получил от партнёров по «Далласу» большую цепь c эмблемой клуба

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялась первая встреча полуфинальной серии Кубка Стэнли в Западной конференции между «Колорадо Эвеланш» и «Даллас Старз». Победу со счётом 5:3 одержали номинальные гости льда игроки «Далласа» и повели в серии – 1-0.

Главной звездой матча стал российский нападающий «Далласа» Александр Радулов, на его счету два гола и одна результативная передача. После матча в раздевалке 34-летнему Радулову вручили большую цепь с эмблемой «Далласа» как лучшему игроку матча в составе команды. Александр обратился к команде с яркой речью, отметив, что каждый его партнёр заслужил звание лучшего в этом матче.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Далласа».